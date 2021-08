Call of Duty: Vanguard – Teaser zur nahenden Premiere

Mit großer Wahrscheinlichkeit werden Activision und Treyarch in dieser Woche Call of Duty: Vanguard enthüllen. Um sich schon einmal darauf einzustimmen, wurden jetzt verschiedene Teaser veröffentlicht, die noch einmal auf das Setting hinweisen.

In den meist sehr kurzen Clips ist zum Beispiel die Rede von „Western Front“ oder es werden verwüstete Schauplätze gezeigt, die auf das WWII-Szenario hinweisen, das schon länger für den diesjährigen Ableger vermutet wird. Die verschiedenen Clips haben wir hier einmal angehängt.

New CoD 2021 teaser sent to Australian content creators 👀 pic.twitter.com/162OFWYhaS — CharlieIntel – Call of Duty News (@charlieINTEL) August 15, 2021

Divisions confirmed in CoD 2021 pic.twitter.com/kv1ohDso9k — Mohamed Enieb (@its_menieb) August 15, 2021

The latest Call of Duty 2021 teaser video just arrived in our inbox 👀 pic.twitter.com/YgBScNUU8G — CharlieIntel – Call of Duty News (@charlieINTEL) August 15, 2021

Newest CoD 2021 teaser sent to Russian content creators 👀 pic.twitter.com/UhcWr8T9Dm — CharlieIntel – Call of Duty News (@charlieINTEL) August 14, 2021

Premiere beim State of Play?

Neben weiteren Teaser, die noch in dieser Woche in Call of Duty Warzone erwartet werden, ist die Premiere von Call of Duty: Vanguard möglicherweise beim spekulierten State of Play geplant. Zwar ist auch dieser noch ein Gerücht und soll erst am morgigen Dienstag angekündigt werden, wie üblich gibt es dann aber immer eine Überraschungs-Enthüllung – in dem Fall wohl Call of Duty.

Und da Call of Duty und PlayStation weiterhin Marketing-Partner sind, wäre der Auftritt bei einem State of Play nicht ganz so abwegig.

Der Release von Call of Duty: Vanguard soll übrigens für den 05. November geplant sein, sofern weitere Meldungen dazu zutreffen. Mehr dazu erfährt man am kommenden Donnerstag.