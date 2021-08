Call of Duty: Vanguard – so könnt ihr an der Champion Hill Alpha teilnehmen

Call of Duty: Vanguard wurde gestern Abend erstmals mit einem längeren Trailer vorgestellt. Am 05. November ist es dann soweit und ihr könnt im ersten richtigen Next-Gen COD für Furore sorgen. Playstation-Spieler bekommen aber schon ab morgen die Möglichkeit, das Spiel auszuprobieren.

Alle Details zur Alpha

Die Alpha von Call of Duty: Vanguard läuft vom 27. August um 19 Uhr bis zum 29. August, ebenfalls bis 19 Uhr. Ihr könnt sowohl mit der PS4, als auch mit der PS5 teilnehmen. Die Call of Duty: Vanguard PlayStation Alpha bietet euch nicht nur jede Menge Spaß am kommenden Wochenende: Ihr könnt zum Beispiel reaktive Umgebungen auf den vier Karten von Champion Hill erkunden, indem ihr zerstörbare Barrieren, Türen und andere Hindernisse durchbrecht, um neue Sichtlinien zu schaffen, oder potenzielle Camper überraschen. Auch könnt ihr einige der Waffen ausprobieren und zum Teil mit bis zu zehn Aufsätzen modifizieren.

Sledgehammer Games stellt mit Champion Hill einen Turniermodus mit mehreren Maps und Charakteren vor, in dem ihr Taktik und Strategie nutzen müsst, um den Sieg zu erringen. Dein Squad – in der Alpha entweder ein Duo (2v2) oder ein Trio (3v3) – tritt dabei in einem rundenbasierten Deathmatch-Turnier gegen andere Squads an. Alle starten mit der gleichen Ausrüstung. Das kann zwar tödlich enden, doch mit Geld, das ihr für das Besiegen von Feinden und Einsammeln von Abwürfen auf der Karte verdient, könnt ihr eure Startwaffen verbessern und in Kaufrunden, die zwischen Kampfrunden stattfinden, neue Waffen, Ausrüstung, Extras und Abschussserien erlangen.

Der neue Modus klingt spaßig und erinnert an den kürzlich in Apex Legends integrierten Arena-Modus.

Was erwartet uns sonst bis zum Release?

Die Alpha ist allerdings nicht die einzige Möglichkeit, Call of Duty: Vanguard schon vor der Veröffentlichung auszuprobieren. Im September folgen nämlich zwei Beta-Wochenenden. So können Vorbesteller das Spiel schon vom 10. September bis zum 13. September spielen. Die Open-Beta für alle läuft dann vom 16.-20. September. Kurz zuvor, am 07. September, wird es darüber hinaus eine weltweite Multiplayerpräsentation geben.

Call of Duty: Vanguard erscheint am 05. November für PS4 und PS5.