Call of Duty: Vanguard & Warzone Season One startet samt Caldera heute

Activision und Sledgehammer Games erinnern noch einmal an den heutigen Start der Season One in Call of Duty: Vanguard und Warzone, einschließlich dem Early Access-Zugriff auf die neue Karte Caldera.

Vanguard-Besitzer kommen zuerst an die Reihe, die ab heute die neue Pazifik-Karte Caldera ausprobierne können. Der neue Battle Pass verspricht drei funktionale Waffen, zwei Multiplayer-Perks, neue Ausrüstung in Vanguard sowie andere kostenlose Items

Mit Caldera erwarten euch üppige Dschungel-Umgebungen und felsige Klippen, weiße Sandstrände und mysteriöse Ruinen. In der Mitte ruht zudem ein Vulkan, der die über 200 Sehenswürdigkeiten der Karte überragt, und früher oder später ein Teil eines Live-Events sein wird.

Insgesamt teilt sich Caldera auf 15 Bereiche auf, darunter Arsenal, Docks, Ruinen, Lagune, Felder, Kraftwerk, es gibt ein Resort, ein Dorf, ein Flugfeld und mehr. Die einzelnen Bereiche werden auf der offiziellen Seite näher vorgestellt.

Season One Battle Pass

Der Season One Battle Pass für Vanguard und Warzone verspricht einen neuen Wertstandard, sowohl innerhalb des kostenlosen Battle Pass-Systems als auch des vollständigen Battle Pass mit Zugriff auf bis zu 100 Tiers. Dazu gehören:

Drei kostenlose Waffen, zwei neue Vorteile, neue Ausrüstung

Über 30 kostenlose Items, darunter einige für Clans, 300 COD-Points, Waffen-Blueprints und mehr

Tridents erster Operator: Francis „Kai“ Lanakila

Ein „Battleprepped“ Legendary Skin, kostenlos mit dem Battle Pass Bundle.

Die vollständige Übersicht zur Season One gibt es auf der offiziellen Seite nachzulesen.