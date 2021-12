Abandoned – Prolog erscheint Anfang 2022

Inzwischen ist es ja recht ruhig um das mysteriöse Projekte Abandoned von Blue Box Game Studios geworden. Zwar hat man inzwischen die spielbare Experience veröffentlicht, wirklich viel gibt diese aber nicht her.

Das wird sich Anfang 2022 ändern, wenn der spielbare Prolog erscheint, den Blue Box jetzt noch einmal bestätigt hat. Die Veröffentlichung ist demnach im ersten Quartal geplant. Dazu schreibt Blue Box:

„Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass das Prolog-Kapitel im ersten Quartal 2022 veröffentlicht wird. Ein konkretes Datum wird in Kürze bekannt gegeben. Bleiben Sie dran!“

Die Hoffnung liegt nun darauf, dass der Prolog enthüllen wird, was sich tatsächlich hinter Abandoned verbirgt, ob es das spekulierte Silent Hill ist oder nicht, wie stets von Blue Box beteuert.

Derweil entschuldigt man sich bei den wartenden Spieler, dass man das Projekt viel zu früh angekündigt habe. Hier habe man die eigenen Ressourcen und anderweitige Herausforderungen schlicht weg unterschätzt.

„Abandoned wurde zu früh angekündigt. Außerdem haben wir ein größeres Publikum als anfangs erreicht, also mussten wir das Spiel noch weiter aufpolieren. Auch jetzt ist das Spiel noch nicht bereit für die Öffentlichkeit. Wir werden alle Medien in der Realtime Experience-App und im Web veröffentlichen, was für die Gameplay-Enthüllung und Cinematic Trailer gilt.“

Blue Box