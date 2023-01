Call of Duty: Warzone 2.0 startet im Februar, erste Details

Infinity Ward hat die ersten Details und den Starttermin der Season 02 in Call of Duty: Warzone 2.0 bestätigt, die im Februar mit leichter Verzögerung folgt. Dafür gibt es schon erste kleine Details daraus.

Die Season 02 startet demnach erst am 15. Februar 2023, um weiteres Feedback von der Community mit einfließen zu lassen. Als kleinen Vorgeschmack sichert man aber schon die Rückkehr von Resurgence und Ranglisten-Matches zu, ebenso gibt es eine neue Karte.

„Season 02 enthält alle neuen Inhalte, mit der Rückkehr von Resurgence und einer brandneuen kleinen Karte für Warzone 2.0. Ranglisten-Machtes sind ebenfalls zurück und kommen zu MWII, zusammen mit neuen Multiplayer-Karten, neuen Modi, Waffen und vielem mehr. Bleibt dran für weitere Infos.“

Season 02 will be launching on February 15. Stay tuned for additional intel. pic.twitter.com/G80TiutG62 — Call of Duty (@CallofDuty) January 18, 2023

Ergänzend heißt es, dass man in der kommenden Woche in einem Deep-Dive-Studio-Blog weitere Details zu den Updates für Season 02 wird. Dies beinhaltet Änderungen an Warzone 2.0, einschließlich Gulag, Looting und Loadouts.

Spielerzahlen sinken schneller als üblich

An anderer Stelle hat man festgestellt, dass die Spielerzahlen diesmal schneller sinken als üblich. Alleine im Dezember ging die Zahl um 20 Prozent, sowie um weitere 16 Prozent in den letzten 30 Tagen. Das könnte man Fehlen neuer Inhalte sein, da es auch im Call of Duty über die Feiertage etwas ruhiger worden.

Mit dem Start der Season 02 dürften vermutlich aber wieder jede Menge Spieler zurückkehren.