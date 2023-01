Returnal: Sony liefert Dolby Atmos auf dem PC, aber nicht für PS5

Dass es nun doch möglich ist, Dolby Atmos in die eigenen Spiele zu integrieren und entsprechende Lizenzgebühren dafür aufzubringen, ist einfach nur unverständlich und frustrierend für PS5 Spieler. Dolby Atmos ist schließlich das etabliertere Format von beiden und hat weitestgehend den Einzug in die heimischen Zockerbuden gefunden.

All das wäre nur halb so schlimm, wenn Sony endlich ihr Versprechen einlösen würde, ihr 3D-Audio Format auf PS5 auch auf Soundbars und Heimkino-Systeme auszuweiten, davon hört man seit über einem Jahr jedoch gar nichts mehr und schweigt das Thema einfach tot.

Das mag angesichts der oftmals besseren Specs auf dem PC noch in Ordnung gehen, dass man PS5-Spielern aber weiterhin den eigenen 3D-Sound aufzwingt ohne Optionen zu haben, grenzt so langsam an Verspottung der eigenen Kunden und denjenigen, die das Geld rein bringen.

So langsam fühlt es sich immer mehr wie ein Schlag ins Gesicht an, wie Sony mit PS5 Spielern umgeht, während PC-Spieler zunehmend hofiert werden. Abgesehen davon, dass man weiterhin auf längst gemachte Versprechen warten muss, ist der Frust darüber mit jedem Tag berechtigter.

