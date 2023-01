Dead Space Remake – Spieler sollten sich nicht zu sehr in Sicherheit wiegen

Mit all diesen Optimierungen, Änderungen und Ergänzungen dürfte das Dead Space Remake das erste Highlight in diesem Jahr werden, wenn der Titel am 27. Januar erscheint.

„Der erste Teil des Spiels, wenn man sie Seite an Seite spielt, sind sie extrem ähnlich. Aber wenn man einige der Kapitel durchläuft, gibt es einige Dinge, die nicht so beliebt waren. Wir wollten sicherstellen, dass wir, wenn wir eine Änderung vornehmen, tatsächlich über eine unserer wichtigsten Säulen nachdenken […] und nicht nur Änderungen vornehmen, weil wir dachten, wir wüssten es besser als das ursprüngliche Team, die einen großartigen Job gemacht haben. Wir mussten einen Weg finden, diese Lücken zu füllen, damit der Spieler nicht das Gefühl hat „Oh, ich war hier, es ist in Ordnung, ich bin sicher“. Nein, du bist nie sicher.“

Im Dead Space Remake steckt wohl doch mehr drin, als man von einem Remake erwarten würde. Spieler von damals sollten sich laut EA Motive nicht allzu sehr in Sicherheit wiegen, dass sie das Spiel bereits bis in den letzten Winkel kennen.

What do you think?