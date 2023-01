JETT: The Far Shore bekommt in Kürze eine neue & kostenlose Kampagne

Schon im vergangenen Jahr deutete Entwickler Jett Squad an, dass man an einer neue Kampagne für JETT: The Far Shore arbeitet. Diese hat überraschend einen Release-Termin erhalten.

Die neue ‚Given Time‘-Kampagne ist drei Jahre nach dem Ende der Ereignisse von JETT: The Far Shore angesiedelt. Nachdem die Protagonistin Mei erwacht, findet sie sich in einem leereren und ruhigeren Ground Control wieder. Mit nur einem anderen wachen Scout und einem verwitterten JETT, der draußen auf sie wartet, bietet diese Solo-Reise mehr Freiheit und weniger Dialoge, während man neue und mysteriöse Phänomene untersuchen.

Das Gameplay von Given Time dreht sich um das Auffinden von Regenbogenresonanzen und das Ausbrüten von Solefetzen, die an einzigartigen Orten versteckt sind und interessante Probleme bieten, die es zu lösen gilt.

„Mit der Veröffentlichung von ‚Given Time‘ wird die Vision von JETT: The Far Shore vollständig verwirklicht. Die Erweiterung ist ein allgemein entspannendes und offenes Action-Puzzle-Überlebenserlebnis, das in einer reichhaltigen und einzigartigen Science-Fiction-Welt spielt, die man am besten erlebt … gegebene Zeit.“

JETT: The Far Shore – Given Time wird ab dem 31. Januar kostenlos auf allen Plattformen erscheinen.