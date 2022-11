Call of Duty: Warzone – DMZ-Mode startet zunächst als BETA, das steckt drin

Mit Al Mazrah bietet man zunächst also eine riesige lebendige Welt voller Feinde, einem umfassenden Missionssystem, Nebenquests, Geheimnissen und vielem mehr. Für die Zukunft hofft man, dass man die Spieler für Exfiltration auf neue Weise zu belohnen wird, während man an neuen Einsatzmöglichkeiten für Cash und Items feilt.

Activision und Infinity Ward starten in dieser Woche die nächste Stufe mit Call of Duty Warzone 2.0 sowie dem neuen DMZ-Mode. Details zum Launch und den Inhalten hat man jetzt vorgestellt.

