Was auch sonst! Auch Sony war an NFTs & Co. interessiert

Wie üblich sagt ein Patent niemals aus, ob es tatsächlich zur Anwendung kommt oder nicht. Zeitlich scheint das jedoch kein Zufall zu sein, so dass es zumindest Überlegungen in der Richtung bei Sony gab.

Es wäre schon verwunderlich, wenn Sony derzeit keine Gelegenheit auslässt, um irgendwie noch mehr Geld aus ihren Spielern zu pressen. Die Segel in Richtung mehr Gewinne auf Kosten früherer Prinzipien sind schon lange gesetzt und so wollte man wohl auch im NFT-Markt mitmischen.

What do you think?