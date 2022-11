PlayStation VR2 Vorbestellungen starten mit einer Einschränkung

Ab 10 Uhr wird es möglich sein, exklusiv bei PlayStation Direct das neue VR-Headset zu ordern, sofern man eine Einladung erhalten hat. Dazu konnte man sich vorab zwar registrieren, das Auswahlverfahren wirkte letztendlich aber intransparent oder rein zufällig. So haben auch User eine Einladung erhalten, die gar keine Interesse an PlayStation VR2 haben, einschließlich wir. Das wird wohl die Chance für den Weiterverkauf bei ebay später sein. Die Kritik daran und das zunehmende Vorgehen von Sony, den erfahrenen Einzelhandel auszuschließen, sind also nicht von der Hand zu weisen.

Es wird spannend an diesem Dienstag Morgen, an dem Sony die ersten glücklichen Schäfchen dazu einlädt, ihr PlayStation VR2 Headset für den Launch im Februar 2023 vorzubestellen. Es gibt jedoch eine Einschränkung.

