The Game Awards 2022 – Nominierungen jetzt live, über 50 Premieren erwartet

Trotzdem soll es nicht an Premieren und Vorstellungen mangeln, die man um die 50+ beziffert, darunter einige Überraschungen, von denen man hofft, sie bis zuletzt unter Verschluss halten zu können. Das hat in den vergangenen Jahren recht gut geklappt.

Außerdem hat sich Show Host zum Konzept in diesem Jahr geäußert, wonach die Show etwas kürzer als gewohnt ausfallen wird. Diese ging in den letzten Jahren nicht selten 3 Stunden, was das ganze etwas ermüdend wirken ließ, um bis zum Ende durchzuhalten.

Kurz und knapp, in diesen Minuten werden die Nominierungen für die The Game Awards verkündet, die ihr im nachfolgenden Video verfolgen könnt.

What do you think?