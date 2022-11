Need for Speed Unbound – So klingt der offizielle Soundtrack

EA gibt heute einen Vorgeschmack auf den offiziellen Soundtrack in Need for Speed Unbound, der zum Großteil von der Underground-Szene inspiriert ist. Dieser wurde speziell für Straßenrennen kreiert und enthält Songs von internationalen Künstler aus der Hip-Hop-Szene und der Welt der elektronischen Musik.

Die umfangreiche Tracklist besteht aus Songs von Musikern wie A$AP Rocky, Brodinski, SCH, Lous and the Yakuza, Alina Pash, Slikback, Villano Antillano, COUCOU CHLOE und viele weitere. Als lokales Talent geht Shirin David mit ihrem Erfolgshit „Be a Hoe/Break a Hoe“ (feat. Kitty Kat) ins Rennen. Wer schon jetzt reinhören möchte, findet die offizielle Playlist dazu auf Spotify und Apple Music.

„Ich liebe schnelle und auffällige Autos, ich liebe Need For Speed und ich liebe es ab heute ein Teil dessen zu sein“, so Hip-Hop-Ikone Shirin David. Kaum eine andere Musikerin verkörpert Selbstbestimmtheit wie sie – Shirin sprengt alltägliche Normen durch ihre Musik und ihren einzigartigen Style, und ist damit die perfekte Muse für Need for Speed Unbound.

Exklusiver Track von A$AP Rocky im Spiel

A$AP Rocky hatte für den Soundtrack mit seiner Kreativagentur AWGE den neuen Track „Sh*ttin’ Me“ im Debüt Trailer von Need for Speed Unbound präsentiert, der außerhalb des Spiels nirgendwo zu hören sein wird. Der Song mitsamt Musikvideo zu A$AP Rockys „Sh*ttin’ Me“ erscheint am 2. Dezember.

Ebenfalls mit ihren Tracks im Soundtrack vertreten sind die AWGE-Künstler Kelvin Krash, slowthai, Smooky MarGielaa, Thoto, ICYTWAT sowie die A$AP Mob-Favoriten A$AP Ant und A$AP Ferg. A$AP Rocky tritt im Spiel als Anführer der Takeover-Events auf – einem neuen wiederholbaren Präzisionsfahrmodus, der die Community zusammenbringt, um Teile der Stadt mit Stil anstatt purer Geschwindigkeit zu übernehmen.

Daneben wartet der Soundtrack auch mit originalen, genreübergreifenden Tracks von Brodinski, dem französischen Electronic- und Hip-Hop-Produzenten und Gründer des französischen Elektrolabels Bromance Records, auf. Brodinski hat einen engen Draht zur Untergrund-Rap-Community in Atlanta und hat seine Karriere der Förderung der jungen, talentierten Rapper:innen der Region verschrieben. Seine Zusammenarbeit mit Tohji, JMK$ und Peewee Longway ist Teil des Soundtracks von Need for Speed Unbound, der zusammen mit dem Spiel am 02. Dezember erscheint.