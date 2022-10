Lange hat sich EA bitten und drängeln lassen, endlich das neue Need for Speed Unbound anzukündigen. Heute wagt sich der Publisher mit seinem neuesten Racer aus der Deckung und präsentiert den Debüt Trailer dazu.

Need for Speed Unbound heißt der neueste Ableger und wird gemeinsam von Criterion Games und Codemasters entwickelt. Der Release findet schon am 02. Dezember statt, ein ungewöhnlich kurzer Zeitraum zwischen Ankündigung und Veröffentlichung, den man so gar nicht von EA gewohnt ist.

Was bietet Need for Speed Unbound?

Ein gestriger Leak zu Need for Speed Unbound nahm die ganz große Überraschung schon vorweg, wonach es die Spieler diesmal nach Lakeshore City zieht, eine pulsierende Metropole, in der ein illegaler Wettbewerb namens The Grand stattfindet, bei dem man sich untereinander und gegen die Cops waghalsige und schnelle Rennen liefert. Es ist das ultimative Straßenrennen, um sich einen Namen zu machen und mächtig abzusahnen.

Need for Speed Unbound

Customizations stehen in Need for Speed Unbound wieder verstärkt im Mittelpunkt, insbesondere aus ästhetischer Sicht. Wer die coolste Karre hat, hat quasi schon gewonnen. Dafür kann man auf ein neu entwickeltes Toolset zurückgreifen, das es einem erlaubt sein Auto mit „energiegeladenen Grafiken und Soundeffekten“ zu verschönern, ergänzt um Burst Nitros und Boost-Elemente, um die entsprechende Performance auf der Straße hinzulegen. Hier ist sogar die Rede von einer limitierten Kollektion, die nicht nur den letzten Feinschliff verleiht, sondern das eigene Auto so einzigartig machen, das es sich vom Rest der Szene komplett abhebt.

Eine weitere Besonderheit von Need for Speed Unbound ist der visuelle Look, der eine Mischung aus Polygon-Grafiken, Anime und Cel-Shading verspricht. Damit heben sich insbesondere Effekte während der Rennen hervor, während man die zuvor nicht selten unglücklich umgesetzten Schauspieler-Performances abstreift.

Abschließend setzt man auf einen szene-typischen Soundtrack, der vor allem von Hip-Hop inspiriert ist. Dieser wurde vom französischen Producer Brodinsky zusammengestellt und umfasst Künstler und Artists wie A$AP Rocky und seinem neuen Track “Sh*ttin’ Me oder AWGE, sowie weltweiten Ausdrücken des Genres, um die Underground-Kultur von Need for Speed Unbound zu betonen.

Need for Speed Unbound ist ab dem 02. Dezember 2022 erhältlich. Als Pre-Order Boni winkt hier ein besonderes Nummernschild, Credits, Early Access und mehr.