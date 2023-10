Call of Duty: Warzone – Neue Karte Urzikstan vorgestellt

Neben dem Zombies-Modus wurde die neue Karte Urzikstan in Call of Duty Warzone beim gestrigen Call of Duty Next-Event vorgestellt, die im Dezember als Teil der Season 1 verfügbar sein wird.

Mit neuen Gameplay-Features und einer erweiterten Erzählung stellt Urzikstan das nächste Kapitel in Call of Duty dar. Urzikstan liegt in Westasien an der Ostgrenze des Schwarzen Meeres und spielt eine wichtige Rolle in der Modern Warfare-Reihe.

Die Karte grenzt an die Republik Adal – den Standort der Al Mazrah-Karte von Call of Duty: Warzone. Ursikstan konnte sich durch eine gemeinsame Operation der CIA, des SAS und der von Farah Karim gegründeten Ursikstan Liberation Force aus der Herrschaft des Diktators Roman Barkow befreien.

Obwohl Urzikstan nicht mehr von General Barkov besetzt ist, sieht es sich neuen Bedrohungen in Form der Allegiance und der von Viktor Zakhaev kommandierten ultranationalistischen Kräfte gegenüber. Beide Fraktionen wurden kürzlich durch Barkovs verbliebene Soldaten verstärkt, die nach ihrer Niederlage auf Rache aus sind. Als Teil einer multinationalen Elitetruppe liegt es an den Spielern, das nächste Kapitel der Region zu bestimmen.

Urzikstan Regionen

Die neue Karte bietet insgesamt 11 Regionen zum Erkunden:

Levin Resort – Touristen und Geschäftsreisende strömten früher gleichermaßen in das Levin Resort und genossen die Sitzgelegenheiten am Pool sowie die zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen im Inneren

– Touristen und Geschäftsreisende strömten früher gleichermaßen in das Levin Resort und genossen die Sitzgelegenheiten am Pool sowie die zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen im Inneren Popov Power – Popov Power, das Arbeitstier Ursikstans, versorgt die wachsende Region mit Energie.

– Popov Power, das Arbeitstier Ursikstans, versorgt die wachsende Region mit Energie. Orlov Military Base – Raketensilos liegen im Herzen der Orlov-Militärbasis neben Bunkern und Einrichtungen, die in das bergige Gelände eingebaut sind, das den nördlichen Teil der Karte dominiert.

– Raketensilos liegen im Herzen der Orlov-Militärbasis neben Bunkern und Einrichtungen, die in das bergige Gelände eingebaut sind, das den nördlichen Teil der Karte dominiert. Seaport District – Die Docks des Seaport District, wo rostige Fischerboote vor Anker liegen und auf ihr nächstes Abenteuer ins Schwarze Meer warten.

– Die Docks des Seaport District, wo rostige Fischerboote vor Anker liegen und auf ihr nächstes Abenteuer ins Schwarze Meer warten. Urzikstan Cargo – Als wichtigster Import- und Exportstandort der Region bietet Urzikstan Cargo mit seinen Frachtkränen hervorragende Aussichtspunkte über die Wasserstraßen und darüber hinaus.

– Als wichtigster Import- und Exportstandort der Region bietet Urzikstan Cargo mit seinen Frachtkränen hervorragende Aussichtspunkte über die Wasserstraßen und darüber hinaus. Old Town – Die Altstadt, einst das Herz der Region, hat seit der Verlagerung der Bauarbeiten nach Süden bessere Tage gesehen.

– Die Altstadt, einst das Herz der Region, hat seit der Verlagerung der Bauarbeiten nach Süden bessere Tage gesehen. Low Town – Weit entfernt von den Reichtümern Zaravans beherbergt Low Town heruntergekommene Wohnviertel, in denen Gebäude auf hölzernen Pfahlfundamenten über schlammigen, mit Müll übersäten Gehwegen stehen.

– Weit entfernt von den Reichtümern Zaravans beherbergt Low Town heruntergekommene Wohnviertel, in denen Gebäude auf hölzernen Pfahlfundamenten über schlammigen, mit Müll übersäten Gehwegen stehen. Hadiqa Farms – Hadiqa Farms ist ideal für diejenigen, die eine ländlichere Umgebung suchen.

– Hadiqa Farms ist ideal für diejenigen, die eine ländlichere Umgebung suchen. Zaravan City – Alte und neue Gebäude stehen nebeneinander, während die Stadt immer größer wird.

– Alte und neue Gebäude stehen nebeneinander, während die Stadt immer größer wird. Zaravan Suburbs – Am Rande von Zaravan City, einem wohlhabenden Vorort mit Dachgärten, Sonnenkollektoren über alten Torbögen sowie einem hochmodernen Konzertsaal und Gemeindezentrum.

– Am Rande von Zaravan City, einem wohlhabenden Vorort mit Dachgärten, Sonnenkollektoren über alten Torbögen sowie einem hochmodernen Konzertsaal und Gemeindezentrum. Shahin Manor – Das exquisite Shahin Manor, das mit der Flagge Urzikstans geschmückt ist und weit weg vom Trubel der Stadt liegt.

Die Karte wird sich über die Seasons verändern und mit thematischen Events aktualisiert.