Dead Island 2 soll Survival-Modus ‚Neighborhood Watch‘ bekommen

„Frust und Spaß liegen selten näher beieinander als bei Dead Island 2. Am Ende überwiegt allerdings der Spaß, nicht zuletzt durch die gelungene Weiterentwicklung des Gameplays, das die ursprünglichen Ansätze der Serie respektiert und mit dem neuen Skill-System zu neuen Höhen beflügelt. Man muss diese nur zu nutzen wissen, dann ist Dead Island 2 ein exzellenter Zombie-Slasher, der sich aus Sicht der Story vielleicht nicht ganz so ernst nimmt, aber dafür spielerisch enormes Potenzial bietet. „

Dead Island 2 ist einer der Überraschungshits in diesem Jahr, wie auch in unserem Review festgehalten:

Die zweite Erweiterung entführt die Spieler auf das SOLA-Festival, wo die Partygänger von L.A. ihren Weg in die Ekstase greenwashen und mit einem Rave nach dem anderen den Planeten retten können. So typisch L.A.

