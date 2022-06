Capcom kündigt die Mega Man Battle Network Legacy Collection an

Capcom stellt eine weitere Klassiker-Collection zusammen, diesmal als Mega Man Battle Network Legacy Collection, die für PS4, Switch und den PC erscheint.

Die Story des Mega Man Battle Network ist in der nahen Zukunft angesiedelt, in einer Welt der Net Society, in der alles mit allem vernetzt ist. Diese Welt ist abhängig von Computerprogrammen, die Network Navigators (oder kurz NetNavi) genannt werden und alles, vom Toaster bis zu städtischen Stromnetzwerken, kontrollieren.

Während das Netzwerkzeitalter allerlei Annehmlichkeiten mit sich bringt, öffnet es auch einer ganz neuen Welle von Cybercrime Tür und Tor, die alle Schichten der Gesellschaft erfasst. Als Spieler übernimmt man die Rolle von Lan Hikari, ihres PErsonal Terminal (oder PET) und seinem NetNavi, MegaMan.EXE, um die Cyberkriminellen zu konfrontieren. Dazu steuert man MegaMan.EXE auf seiner Reise durch das Netz, im Kampf und setzen Battle Chips ein um mächtige Fähigkeiten zu erlernen, die selbst die düstersten aller Viren löschen können.

Mega Man Battle Network Legacy Collection

Die komplette Liste der in der Mega Man Battle Network Legacy Collection enthaltenen Titel umfasst:

Mega Man Battle Network

Mega Man Battle Network 2

Mega Man Battle Network 3 White

Mega Man Battle Network 3 Blue

Mega Man Battle Network 4 Red Sun

Mega Man Battle Network 4 Blue Moon

Mega Man Battle Network 5 Team Protoman

Mega Man Battle Network 5 Team Colonel

Mega Man Battle Network 6 Cybeast Gregar

Mega Man Battle Network 6 Cybeast Falzar

und erscheint in zwei digitalen Teilen.

Mega Man Battle Network Legacy Collection verspricht darüber hinaus optionale hochauflösende Filter, die es ermöglichen, noch bessere, weniger pixelige Grafiken zu genießen. Die Filter jederzeit ein- oder ausgeschaltet werden, wenn man die Originalgrafik der Battle Network-Spiele genießen möchte.

Netzwerknavigatoren werden zudem Zugriff auf über 1.000 Concept Artworks, Charakterzeichnungen und andere offizielle Illustrationen haben, wenn sie die Galerie der Sammlung besuchen. Die “Mystery Data”-Sektion wird exclusive Illustrationen von früheren Veranstaltungen und Bilder von lizensierten Gegenständen aus der Ära dieser Mega Man-Titel bieten. Obendrein bietet der Music Player mehr als 180 Tracks aus allen zehn Titeln.

Die Mega Man Battle Network Legacy Collection erscheint 2023.