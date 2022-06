Super Bomberman R 2 kehrt 2023 mit neuen Abenteuern zurück

Konami kündigte heute Super Bomberman R 2 für 2023 an, mit dem man neue und aufregende Abenteuer der der Bomberman-Brüder erleben kann. Neu ist diesmal ein von Spielern gestalteter Schlossmodus und mehr.

Damit schlägt Konami das nächste Kapitel in einem brandneuen Abenteuer zur Rettung der Galaxie auf. Mit neuen Elemente kann man sich erneut auf ein Partyspiel-Erlebnis mit dem neuen Battle-Mode „Schloss“ freuen, der die Spieler herausfordert, ihr kreatives Talent einzusetzen und ihre eigene Basis zu entwerfen, um sie gegen Feinde zu verteidigen und ihre Kreation mit der Welt zu teilen.

Die Geschichte geht weiter …

Was die Spieler mit den neuen Szenarios erwartet, in dem der neue Charakter „Ellon“ eine wichtige Rolle spielen wird, ebenso der Power-Up „Story Mode“, der von einem einzelnen Spieler gespielt werden kann, möchte man in Zukunft bekannt gegeben.

Super Bomberman R 2

Schon jetzt verrät man aber Details zum Schloss: Ein neuer Angriff-gegen-Verteidigung-Kampfmodus bietet Kämpfe in asymmetrische Schlachten von 1 gegen 15. Ein verteidigender Spieler hat die Aufgabe, die Karte zu gestalten und defensive Fallen zu platzieren, um die angreifenden Spieler zu verlangsamen. Diese müssen versuchen, die defensiven Straßensperren zu überwinden. Die verteidigenden Spieler haben die Hilfe eines neuen Charaktertyps namens Ellon, um die angreifenden Spieler abzuwehren.

Im Kreativmodus „Level-Editor“ stehen den Spielern verschiedene Geländeoptionen zur Verfügung, darunter Wandplatzierungen und Verteidigungsgimmicks, um neue Level zu erstellen. Diese von den Spielern einzigartig gestalteten Level können online mit anderen Spielern geteilt werden.

Super Bomberman R 2 bietet außerdem die beliebten Kampfmodi der Super Bomberman R-Serie, nämlich „Standard“, „Kampf 64“ und „Grand Prix“, wenn der Titel 2023 für PS5, PS4, Xbox, Switch und den PC erscheint.