Capcom: Preise für Spiele müssen weiter steigen

Die Preise für Spiele wurden in dieser Generation erst kräftig angezogen, während kaum ein Publisher die Gelegenheit auslässt, um noch mehr aus ihren Veröffentlichungen herauszuholen. Für Capcom sind die Spiele jedoch noch immer zu günstig, die nicht mehr in der Relation zu den Produktionskosten stehen.

Das sagte Haruhiro Tsujimoto, President of Capcom, auf der Tokyo Game Show, wonach sich die Preise für Spiele an den gestiegenen Produktionskosten messen müssten. Spiele-Produktionen kosten heute das Hundertfache von dem, was man in den 90er dafür aufgewendet hat. Die Spiele kosten seitdem aber nur unwesentlich mehr.

„Ich persönlich finde, dass die Spielepreise zu niedrig sind,“ sagte Tsujimoto. „Die Entwicklungskosten sind rund 100-mal höher als zu Zeiten von Famicom (NES), aber der Preis für Software ist nicht so stark gestiegen. Außerdem müssen die Löhne erhöht werden, um talentierte Leute anzuziehen. Angesichts der branchenweit steigenden Löhne halte ich die Möglichkeit, die Preise zu erhöhen, für eine gesunde Geschäftsform.“

Capcom-Spiel eauch bald bei 80 EUR?

Dies könnte ein Vorbote darauf sein, dass Capcom seine nächsten Triple-A Games auch zu einem höheren Preis ins Rennen schickt. Bisher ist es der einzige Publisher, der zuletzt für Street Fighter 6 zum Beispiel weiterhin nur 60 EUR verlangt hat.

Was sich Capcom unter höheren Preisen vorstellt, verrät man nicht. Der Ruf nach einer weiteren Preissteigerung ist allerdings nicht so neu. Sony wollte ursprünglich sogar bis auf 100 EUR in dieser Generation für eine Standard-Version gehen, hielt das aber nicht für durchsetzbar.

Später nannte man die derzeitigen 80 EUR fair und vergleich dies mit einem Kinobesuch, bei dem man inhaltlich und in Relation deutlich weniger geboten bekommt. Nach dieser Logik müssten Spiele dann aber zwischen 300 und 350 EUR kosten, um ein faires Preisverhältnis zu wahren.