Capcom strebt dauerhaft höhere Spielepreise an

Die Schere zwischen dem, was eine Spieleproduktion heute koste und dem, was man in sie investiere, sei in den letzten Jahren immer größer geworden. Daher sei es eine gesunde Form des Wirtschaftens, wenn nun auch die Endverbraucherpreise steigen.

„Dragon’s Dogma 2, dessen Veröffentlichung für diese Saison geplant ist, soll für 69,99 US-Dollar verkauft werden. Da die Entwicklungskosten in der gesamten Branche jedoch weiter steigen, erwägen wir eine Preisänderung als Option. Am Ende werden wir die Preise sorgfältig festlegen und dabei die Reaktionen der Nutzer bewerten.“

What do you think?