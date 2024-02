Die digitale Version von Withering Rooms erscheint am 02. April, gefolgt von der physischen Disc Edition am 10. Mai 2024.

Mittels einer Vielzahl von Zaubersprüchen kann man Hexenfallen an Schranktüren anbringen, Rüstungen verzaubern oder eine Lockvogel-Nachahmung seiner selbst erschaffen, um größere Gefahren in den Heckenlabyrinthen, Gräbern, Höhlen, Kirchen und Ruinen jenseits des Mostyn House-Geländes zu überwinden.

