Xbox hat eine neue Vision, Flight Simulator bald für PS5?

Das gestrige Xbox Business-Update war halb so dramatisch wie befürchtet, als vielmehr ein Lichtblick für die Xbox und dessen Zukunft. Es wird weiterhin Xbox-Hardware und Spiele von Microsoft geben, die Vision von Xbox habe sich aber leicht geändert.

Nimmt man verschiedene Aussagen von Xbox Boss Phil Spencer oder Xbox President Sarah Bond zusammen, sieht man Xbox in Zukunft nicht nur als Konsole, sondern als einen Service, der sich über viele verschiedene Geräte erstreckt und über die man auf Xbox-Inhalte zugreifen kann.

Damit untermauert man die kürzliche Aussage, dass jeder Bildschirm eine Xbox sein wird, auch wenn man jetzt noch keine spezifischen Plattformen nennt. Gegenüber The Verge sprach Spencer vor allem von einer neuen Vision:

„Wir haben eine andere Vision für die Zukunft des Gamings. Eine Zukunft, in der Spieler auf allen Geräten ein einheitliches Erlebnis haben. Eine Zukunft, in der Spieler problemlos eine große Auswahl an Spielen mit einem vielfältigen Spektrum an Geschäftsmodellen entdecken können. Eine Zukunft, in der mehr Kreative die Möglichkeit haben, ihre kreative Vision zu verwirklichen, ein globales Publikum zu erreichen, ihre Communities zu vereinen und kommerziell erfolgreich zu sein. Eine Zukunft, in der jeder Bildschirm eine Xbox ist.“