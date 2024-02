Nintendo Switch 2 startet deutlich später als geplant – Bericht

Entbrennt demnächst also ein neuer Konsolen-Krieg unter den Handhelds? Was meint ihr dazu?

Vermutungen gehen hier in Richtung eines Xbox-Handheld, der in gewisser Weise mit der Nintendo Switch 2 konkurrieren könnte. Auch wenn Nintendo eine ganz andere Zielgruppe bei den Usern hat, Handheld bleibt Handheld und könnte Nintendo zumindest etwas Aufmerksamkeit kosten, denn ein Xbox-Handheld klingt auf den ersten Blick aufregender als eine weitere Switch-Konsole.

Dass diese Meldung so kurz nach dem Xbox Business-Update kommt, lässt zusätzlich aufhorchen. So hatte Microsoft am Donnerstag angekündigt, dass man zu Weihnachten eine neue Xbox-Hardware auf den Markt bringen wird.

