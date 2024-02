Skull and Bones: Erste Reaktionen, ein sinkendes Schiff?

Die ersten Tage in Skull and Bones auf hoher See sind seit dem Early Access vorbei. Während die großen Reviews noch etwas Zeit benötigen, gibt es erste Reaktionen der Spieler auf Skull and Bones. Liefert Ubisoft damit ein sinkendes Schiff ab? Wohl kaum!

Dass die Entwicklung von Skull and Bones nicht ganz unproblematisch war, ist hinlänglich bekannt. Das kann oftmals auf einen nicht optimalen Launch hindeuten, tritt auf Skull and Bones aber eher weniger zu. Es ist sicher nicht perfekt, aber die Spieler haben ihren Spaß damit, was wir für uns so unterstreichen können.

Vermutlich wird es so sein, dass eine Vielzahl dem Spiel so oder so recht skeptisch gegenübersteht, was wir im eigenen Umfeld bestätigen können. Ein grundsätzliche und kritische Haltung bleibt da nicht aus und es wird nach jedem Fehler gesucht und sich an diesem aufgegangen, ob nun gerechtfertigt oder nicht.

Skull and Bones Meinungen

Auf Reddit sind verschiedene Diskussionen zu Skull and Bones angestoßen worden, einige absichtlich mit Hate befeuert, andere dafür sehr ehrlich und konstruktiv. Diese überwiegen bislang auch.

Der User Cinerir schreibt zum Beispiel, dass Skull and Bones seine Schwächen hat, diese aber oftmals in den individuellen Erwartungen an das Spiel liegen, die darüber entscheiden, ob diese Mängel den Spielspaß beeinträchtigen oder nicht. Die Entwickler sollten sich nicht davon unterkriegen lassen, da die offensichtliche Mehrzahl das Spiel in vollen Zügen genießt.

„Ich möchte den Entwicklern nur sagen, dass sie den Hate bitte ignorieren sollen. Es gibt genug Leute, die das Spiel genießen und möchten, dass sie weitermachen.“

Ein weiterer User schreibt sogar nur „CANNON GO BRRRRR“, der sich damit vor allem für die spannenden und gewaltigen Seeschlachten begeistern kann, die nach unseren Eindrücken wirklich gelungen sind.

Viele Kommentare zu Skull and Bones sind überaus positiv und bescheinigen dem Spiel eine lange Zeit, in der man damit Spaß haben wird.

„Ich glaube, dass dies eines der Spiele ist, die das Potenzial haben, sehr lange zu überleben, da es kein vergleichbares Spiel auf dem Markt gibt.“

Technisch gibt es ebenfalls wenig zu bemängeln. Die Server sind stabil, das Spiel läuft flüssig und auch sonst gibt es nach unseren Erfahrungen in der Hinsicht keine auffälligen Probleme.

Die Sache mit dem Preis

Einen nicht ganz unerheblichen Aspekt sieht man in der Preisgestaltung, denn Skull and Bones ist als Premium-Game erschienen und setzt zusätzlich auf Mikrotransaktionen, die man überall offen anbietet. Das ist man von Ubisoft aber durchaus gewohnt, weshalb man hier im Blick behalten muss, wie aggressiv oder aufdringlich diese am Ende sind.

Was ich persönlich seit der Beta und dem Full-Launch sagen kann, ist, dass sich noch einiges im Spiel getan hat. Es sieht besser aus, es gibt mehr Details und Gameplay-Mechaniken, spannende und knackige Missionen und die Karte erscheint größer als erwartet.

Unser vollständiges Review zu Skull and Bones folgt in den kommenden Tagen. Was sind eure bisherigen Eindrücke?