Bandai Namco hat ein umfangreicheres Update für Captain Tsubasa: Rise of New Champions veröffentlicht, das auch neue Inhalte mit an Bord hat.

Damit wird die neue Hirado MS Route zur „Episode: New Hero“ hinzugefügt, wo jetzt Freestyle-Matches möglich sind. Hier wird das Spielfeld digital und Gegenstände erhalten ein völlig neues Strategieniveau. Ebenfalls neu ist der herunterladbare DLC „Episode: Rising Stars“. Wer die Story des DLC abschließt, bekommt Zugang zu einem Spieler mit unterschiedlichen Fähigkeiten für jede Geschichte.

Weitere Neuerungen des Updates 1.40 / 1.41

Play Assistance, eine Funktion, die Unterstützung bei der Benutzeroberfläche sowie Steuerelemente für Aktionen während der Spiele bietet, wurde hinzugefügt.

Dem Hauptmenü wurde eine „Shop“-Option hinzugefügt.

Artikel im Zusammenhang mit Freestyle-Matches wurden dem „PP-Shop“ und dem „CC-Shop“ hinzugefügt.

Ein Verzögerungssystem für Aktionen während Online-Spielen wurde hinzugefügt und das Kommunikationssystem wurde aktualisiert.

Um die Konnektivität zu verbessern, wurde die Animation für kritische Verteidigung für alle Tackle-Moves geändert.

Dem Online-Bildschirm vor dem Spiel wurde eine Antenne hinzugefügt, die die Stärke der Netzwerkverbindung mit Ihrem Gegner anzeigt.

Beim Online-Matchmaking werden man nicht länger einem Gegner zugeordnet, dessen Netzwerkverbindung extrem schlecht ist.

In Divisions-Matches kann sich die maximale Anzahl verwendbarer benutzerdefinierter Spieler jetzt ändern.

In Divisions-Matches sind Spielerfähigkeiten und -bewegungen jetzt von Anfang an für die Anpassung freigeschaltet.

Einige Schussbewegungen kamen weit entfernt von der Stelle, an der sie aktiviert wurden. Sie werden nun von dort aus geschossen, wo sie aktiviert wurden.

Der Erkennungsbereich für alle Blockbewegungen zum Zeitpunkt der Aktivierung wurde von einem Kegel in einen Kreis geändert.

Die Beschreibungen und Effekte einiger Moves / Skills wurden angepasst.

Stabilitätsverbesserungen wurden vorgenommen.

Das Update mit den neuen Inhalten stellt Bandai Namco auch im Nachfolgenden Video vor.