Chernobylite – Launch Trailer zum morgigen PS4 Release

The Farm 51 bringt in dieser Woche ihren Shooter Chernobylite auf die PlayStation 4 und Xbox One, wofür man einen eigenen Launch Trailer präsentiert.

Chernobylite sieht sich als Science-Fiction-Survival-Horror-Rollenspiel, das in der hyperrealistischen, 3D-gescannten Einöde der Sperrzone von Tschernobyl spielt. Spieler übernehmen darin die Rolle von Igor, einem Physiker und ehemaligen Mitarbeiter des Tschernobyl-Kraftwerks, der nach Pripyat zurückkehrt, um das mysteriöse Verschwinden seiner Verlobten vor 30 Jahren zu untersuchen.

Dabei trefft ihr auf eine feindliche Militärpräsenz und andere Stalker, müsst euch übernatürlichen Kreaturen sowie einer rauen und unversöhnlichen Umgebung auf deiner Suche nach der Wahrheit stellen.

„Chernobylite war eine Herzensangelegenheit und wir sind demütig über die Resonanz, die wir bisher von Spielern und Kritikern erhalten haben. Wir vertrauen voll und ganz darauf, dass das All In! Games-Team alles in seiner Macht stehende tut, um unseren Fans Chernobylite erfolgreich auf der Konsole zur Verfügung zu stellen.“

Chernobylite erscheint am morgigen Dienstag für PS4 und Xbox One, während die Next-Gen Version zu einem späteren Zeitpunkt folgt.