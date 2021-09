Horizon Forbidden West – So entwickelt sich Aloy als Charakter

Guerilla Games bietet heute einen Einblick in die Entwicklung des Charakters Aloy in Horizon Forbidden West, das 2022 für PlayStation 5 und PS4 erscheint.

Zu Wort kommen dabei Narrative Director Ben McCaw und Lead Character Artist Bastien Ramisse, die über die Inspirationen von Aloys Charakter sprechen – von der Außenseiterin zur heldenhaften Maschinenjägerin innerhalb von Horizon Zero Dawn, sowie was sie in Forbidden West erwartet.

Laut Ramisse und McCaw ist Aloys einzigartiger Charakter das Ergebnis der Zusammenarbeit verschiedenster Teams innerhalb Guerrilla, da Konzeptkunst, Animationen, Audio und viele weitere Aspekte zusammenfließen.

„„In Horizon Zero Dawn ist Aloy erst die unwichtigste Person auf der Welt – eine bescheidene Außenseiterin – und wird dann zur wichtigsten. Sie wird nicht nur die beste Maschinenjägerin im Land, sondern entdeckt auch noch den Schlüssel, um die Vergangenheit der Erde zu verstehen und die Möglichkeit, ihre Zukunft zu retten. Während ihrer Reise verbündet sie sich mit wichtigen Freunden, wie Varl, einem Jäger der Nora, der seine Schwester an die Erprobung verloren hat, Erend, einem starken, aber einfühlsamen Oseram-Gardisten, und dem Carja-Sonnenkönig Avad, einem Herrscher, der versucht, seine Leute vor ihrer schlimmen Vergangenheit zu retten.“ PlayStation Blog

Weiterhin sprechen beide über die Entwicklung von Horizon Forbidden West als Konsolengenerationen übergreifender Titel und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Insbesondere die Details werden hierfür hervorgehoben, die nun noch tiefgreifender sind.

„„Jede Generation von Konsolen bringt mehr Leistung und lässt uns noch dichtere Polygone zu den Charaktermodellen hinzufügen. So können wir den Texturen feinere Details geben und einen höheren Grad an Realitätstreue erreichen. Nicht nur die visuellen Aspekte profitieren von der neuen PlayStation 5-Hardware, sondern wir konnten auch die Anzahl von Gelenken in Skeletten im Spiel erhöhen, was Gesichtsausdrücke und Deformationen auf ein ganz anderes Niveau bringt und Charaktere glaubwürdiger erscheinen lässt. Insgesamt ist es ein Traum für Entwickler und Spieler!“ PlayStation Blog

Das komplette Special gibt es unter diesem Link auf dem PlayStation Blog.