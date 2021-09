Demon Slayer – Adventure Mode: Mugen Train Arc/VS Mode im Trailer vorgestellt

SEGA wirft heute einen Blick auf den Adventure Mode: Mugen Train Arc/VS Mode von Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, das in wenigen Tagen erscheint.

Mit dem neuen Video gibt man Fans und Neulingen gleichermaßen einen Einblick in die explosive Action und das Drama, für das die Serie bekannt ist, einschließlich des ersten echten Blicks darauf, wie die Ereignisse des Mugen Train Arc im Spiel präsentiert werden. Dazu gehört natürlich auch ein atemberaubender Cliffhanger.

Gleichzeitig erinnert man noch einmal an die Post-Launch Pläne für das Spiel. Neben neuen Inhalten kann man hier auf neue spielbare Dämonen freuen, die in einer Reihe von drei verschiedenen kostenlosen Update in die Liste aufgenommen werden.

Darüber hinaus erhalten die PlayStation 5-, Xbox Series X- und Steam-Versionen des Spiels im Rahmen eines weiteren Updates nach der Veröffentlichung einen 60-FPS-Performance-Mode, der speziell das 60-FPS-Gameplay bietet und 30FPS-Zwischensequenzen.

Die Geschichte von Demon Slayer spielt in der japanischen Taisho-Periode. Tanjiro, ein gutherziger Junge, der für seinen Lebensunterhalt Holzkohle verkauft, verliert seine Familie durch die Hand eines Dämons. Zu allem Übel wurde auch seine jüngere Schwester Nezuko, die einzige Überlebende des Massakers, selbst in einen Dämon verwandelt.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles erscheint am 15. Oktober 2021.