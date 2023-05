Chrono Odyssey – Erster Gameplay-Trailer zum PS5-MMO erschienen

Die Geschichte mischt ein paar Sci-Fi-Elemente in die Fantasy-Suppe und dreht sich wohl um die Zeit, die auch bei den Kämpfen eine wichtige Rolle spielen soll. Diese erinnern auf den ersten Blick an Action-RPGs wie Elden Ring mit verschiedenen Attacken, Blocks und schnellen Ausweichschritten. Der Kampfstil wird außerdem stark von der gewählten Klasse, von denen es sechs zum Start geben soll, geprägt.

What do you think?