Classified: France ’44 – Rundenbasiertes Taktik-Game offiziell angekündigt

Das Spiel basiert auf der noch nicht erzählten Geschichte der Jedburghs – einer Gruppe alliierter Spezialeinheiten, die hinter den feindlichen Linien abgesetzt wurden – und der sehr unterschiedlichen Widerstandsgruppen, die in den Wochen und Monaten vor der entscheidenden Landung in der Normandie am D-Day operierten.

What do you think?