CoD: Modern Warfare II & Warzone 2 – Mid-Season 5 Update mit Lara Croft

Activision hat das Mid-Season 5 Update für Call of Duty: Modern Warfare II und Warzon 2.0 vorgestellt, das mit Lara Croft einen prominenten Operator erhält. Das Update wird ab dem 10. September verfügbar sein.

Neben Lara Croft stoßen außerdem die Rapper 21 Savage und Mace aus dem ersten Modern Warfare als neue Operator dazu. 21 Savage ist wie Lara Croft mit einem eigenen Tracer-Pack-Bundle verfügbar, während das drittes Operator-Bundle mit Mac später im September folgen wird.

Die Tracer Packs enthalten unter anderem Waffenbaupläne für eine Eisaxt-Nahkampfwaffe, die Maschinenpistole Mythic Defender und die typischen Mach-5-Doppelpistolen. Außerdem gibt es damit noch neue Fahrzeug-Skins, Ladesequenzen sowie Sticker und Embleme.

In Modern Warfare II gibt es außerdem einen neuen Mode namens Gunfight Snipers, in dem die sekundären, tödlichen und taktischen Waffen zu Hause außen vor bleiben und Scharfschützen-Duos ihren Auftritt erhalten. In dieser Modusvariante sind alle üblichen Gunfight-Schauplätze im verfügbar.

Warzone 2.0 Highlights

Die Festung Al Bagra im Süden von Al Mazrah ist bereit für das Wiederaufleben und wird als Teil eines beispiellosen Call of Duty: Warzone-Angebots an aktiven Karten. Die Grenzen dieser Karte umfassen den gesamten Sehenswürdigkeiten der Festung Al Bagra in Al Mazrah und die unmittelbare Umgebung. Zum Launch gibt es außerdem eine eigene Playlist.

Als Rückkehr zum ursprünglichen Call of Duty: Warzone wird zudem eine neue Version von Armored Royale für Quads verfügbar sein. Bei diesem Erlebnis wird jedem Trupp ein leistungsstarkes MRAP-Fahrzeug zugewiesen.

Trupps können ihr MRAP auch über die Upgrade-Station am Fahrzeug selbst aufrüsten, um ihre Angriffs- oder Verteidigungsfähigkeiten zu verbessern. Allerdings sind Tankstellen in diesem Modus die heißesten Orte in Al Mazrah, da die Trupps ihre MRAP häufig reparieren und auftanken müssen.​

In DMZ gibt es außerdem mehr Missionen und Features, darunter spezielle Missionen für die neuen Operator. Die vollständige Übersicht der neuen Inhalte des Mid-Season 5 Updates gibt es auf der Webseite von Call of Duty.