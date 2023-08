PlayStation-Veteran hat Starfield beendet und scheint nicht überzeugt

Wie sehr sich die Meinung von Jaffe mit anderen deckt, wird man später in dieser Woche erfahren, wenn die internationalen Reviews zu Starfield online gehen. Als neidischen Hardcore-PlayStation-Fan, der nur gegen Xbox austeilen will, muss man David Jaffe nun allerdings auch nicht mehr betrachten, der schon lange mit PlayStation und der Industrie im Gesamten abgeschlossen hat.

Das klingt erst einmal nicht danach, als würde Microsofts Wunsch in Erfüllung gehen, dass Starfield einen ähnlichen Long-Run wie Skyrim hinlegen wird und in einem Jahrzehnt und darüber hinaus noch über das Spiel gesprochen wird. Ob Starfield das Zeug zum Auftakt des First-Party-Race wird, den man kürzlich ausgerufen hat, entscheidet sich ohnehin erst ab dem 01. September, wenn das Spiel offiziell erscheint.

„ENDLICH STARFIELD beendet. Es hat auf jeden Fall geniale Momente, aber es sieht nicht so aus, als ob es wie andere Klassiker mithalten kann. Das Ende war auch WTF?!? Was ich angesichts des Gesamtthemas irgendwie verstehe, aber es ist trotzdem auch ein Unterhaltungsprodukt, also … ich weiß nicht. Muss verarbeitet werden.“

Zweifel hat er aber daran, dass Starfield ein Klassiker wird, über den man noch in vielen Jahren spricht. Auch das Ende ist seiner Meinung „WTF“, was er darauf zurückführt, dass Starfield mit seinem Gesamtthema immer noch ein Unterhaltungsprodukt sein soll.

Der PlayStation-Veteran und God of War-Schöpfer David Jaffe gehört nach eigenen Aussagen zu jenen, die Starfield bereits beendet haben. Während auch er noch keine genaueren Details zum Spiel preisgeben darf, rechnet er dem Spiel an, dass es durchaus „geniale Momente“ hat.

Alle Augen blicken in dieser Woche gespannt auf Starfield von Bethesda und Microsoft, das als ernstzunehmender Hoffnungsträger für die Xbox Series X|S gilt. Ein PlayStation-Veteran hat das Spiel bereits beendet, scheint aber nicht ganz überzeugt davon, dass es der Hit wird, an den sich viele derzeit klammern.

What do you think?