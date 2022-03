Codemasters: Fokus zukünftig auf WRC, F1 & GRID, Probleme unter EA?

Nach mehreren Ablegern der DiRT-Serie legt Codemasters diese offenbar auf Eis. Stattdessen tritt die WRC-Serie, F1 und GRID in den Vordergrund.

So gibt es aktuell Berichte darüber, dass sich bereits DiRT 3 in Arbeit befand, mit der WRC-Lizenz ab 2023 hätte man jedoch zwei Serie im gleichen Genre, was wenig Sinn machen würde. Daher bekommt DiRT vorerst eine Pause und das geplante DiRT 3 wurde gestoppt.

Die WRC-Serie ist derzeit noch in den Händen von KT Racing, bevor sie ab 2023 für zunächst vier Jahre an Codemasters übergeht. Parallel dazu erscheint wohl jährlich ein neues F1-Game und die GRID-Serie in regelmäßigen Abständen. Nebenbei ist Codemasters als Co-Entwickler des neuen Need for Speed tätig.

„Wir glauben, dass wir das Franchise genauso ausbauen können wie in der Formel 1. Wir freuen uns sehr, WRC endlich in unser Portfolio an Rennspielen aufzunehmen, was unsere leidenschaftliche Community von Spielern seit langem verlangt,“ so Codemasters. Codemasters

Probleme bei Entwicklung?

Allerdings gibt es auch Berichte darüber, dass es bei Codemasters derzeit ziemlich drunter und drüber geht und es Probleme bei den einzelnen Projekten geben soll. Die Rede ist von schlechtem Management seit der Übernahme von EA, Probleme mit Vertragsverlängerungen, schlechte Kommunikation und Annahme von Feedback usw.

Infolge dessen soll das Personal bei Codemasters bereits von 200 auf 120 Mann geschrumpft sein. Keine guten Voraussetzungen, um drei Marken gleichzeitig zu entwickeln, von denen das nächste Projekt frühestens 2023 erscheint.

Bis dahin läuft der Support von GRID: Legends, das auch mehr oder weniger erfolgreich gestartet ist. Seit dem Release vor einem Monat hört man jedenfalls nicht mehr so viel zum Spiel. Das alles nur kurz nach der Übernahme und dem ersten eigenständigen Projekt unter EA.

Der Publisher selbst oder Codemasters haben sich bislang nicht zu diesen Berichten geäußert.