FOBIA: St. Dinfna Hotel – Psychologischer Horrortitel angekündigt

Maximum Games gab heute die die Veröffentlichung ihres Psychologischer Horrortitels FOBIA: St. Dinfna Hotel für 2022 auf PS5, PS4, Xbox und PC bekannt.

FOBIA: St. Dinfna Hotel verspricht eine einzigartige Singleplayer-Horrorerfahrung, in der die Spieler in die Rolle des Rookie-Journalisten Roberto schlüpfen, der ein Kampf gegen das Übernatürliche aufnimmt. Roberto erfährt, dass seine Ermittlungen etwas viel Größeres und Dunkleres aufdecken, als er sich hätte vorstellen können.

Dazu erkundet man verschiedene Welten, in denen die Zeit in vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Szenarien voller Rätsel, Mysterien und Verschwörungen kollidiert. Mithilfe einer Kamera, könnt ihr eine Reihe von Hinweisen aufdecken, durch Ereignisse und die Zeit navigieren und müsst euch gegen monströse Kreaturen verteidigen, die durch die Hotelkorridore schleichen.

In FOBIA: St. Dinfna Hotel entfaltet sich die Erfahrung innerhalb eines Luxushotels, die mit einer fesselnden Geschichte voller überraschender Wendungen und unerwarteter Momente ergänzt wird. Was als Untersuchung eines ikonischen Hotels beginnt, wird bald zu einem Kampf ums Überleben und um die Wahrheit, die in diesem alten Haus verborgen liegt.

Denn das Hotel ist nicht mehr dasselbe, das es einmal war, die Mysterien sind nicht mehr dieselben, und vielleicht ist auch die Welt nicht mehr dieselbe, wie man sie kannte.

FOBIA: St. Dinfna Hotel erscheint 2022.