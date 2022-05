Control – Update zu laufenden Projekten bei Remedy

Entwickler Remedy hat im Zuge des neuen Quartalsbericht ein Update zu den laufenden Projekten veröffentlicht, die im Universum von Control spielen. Dazu gehört natürlich ein neues Control, ein kleineres Spin-Off und auch Alan Wake 2.

Während man für Alan Wake 2 erst kürzlich bestätigte, dass man auf ein größeres Update im Sommer verzichten wird, um die Ressourcen der eigentlichen Entwicklung zukommen zu lassen, befinden sich die Control-Projekt derzeit noch in der frühen Planungs-Phase.

Update zu Control

Viel an sich verrät man nicht über die Spiele, die unter den Codenamen „Condor“ und „Heron“ entwickelt werden. Das wird wohl auch noch eine ganze Weile so bleiben. In dem Geschäftsbericht schreibt man dazu:

„Codename Condor, ein Spin-off-Spiel von Control, befindet sich weiterhin in der Proof-of-Concept-Phase. Codename Heron, ein größeres Control-Spiel, befindet sich in der Konzeptphase und das Prototyping wird fortgesetzt“, so Remedy. „Darüber hinaus lag der Fokus zusammen mit dem Northlight-Technologieteam auf der Entwicklung der erforderlichen Technologie und Tools, die in Zukunft eine Reihe von Remedy-Spielen bedienen werden.“

Abseits von Control und Alan Wake 2 arbeitet Remedy außerdem an dem Remake zu Max Payne 1 & 2 für Rockstar Games, das für PS5, Xbox Series und den PC erscheint. Auch hier kommt die hauseigene Northlite Engine zum Einsatz.

Aber auch hier ist noch unklar, wann das Remake erscheinen wird. Remedy hat jedenfalls genug zu tun in den kommenden Jahren, von denen man definitiv des Öfteren hören wird.