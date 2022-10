Crash Bandicoot Wumpa League – Ankündigung bei den The Game Awards

Neben der Ankündigung von Crash Bandicoot 4: It’s About Time für den PC am heutigen Abend deutet Entwickler Toys for Bob auch ein brandneues Spiel an.

Hinweise darauf gab es schon vor einiger Zeit, diesmal verweist man auf die The Game Awards im Dezember, wie einige Influencer berichten. Diese haben eine Pizzabox von „Aku Aku’s Steam-In Pizza Shack“ erhalten haben, welche versteckt auf die baldige Ankündigung deuten.

Auf deren Quittungen stand zum einen Crash Bandicoot 4: It’s About Time mit einem Release am 18. Oktober auf Steam, sowie der Hinweis: „Hungrig auf mehr? Probieren Sie unsere neue Wumpa Pizza für 12,08 $!“ Letzteres dürfte das Datum der The Game Awards sein, die an diesem Tag stattfinden.

Zieht man nun frühere Berichte heran, handelt es sich bei Crash Bandicoot Wumpa League um einen 4-Spieler Brawler und Multiplayer-Titel, an dem seit einiger Zweit gearbeitet wird. Nähere Details zu dem Spiel liegen derzeit jedoch keine vor.

Ob sich die Meldungen als wahr herausstellen, wird man spätesten im Dezember wissen.