Crysis 2 Remastered von Crytek angedeutet

Es war bereits abzusehen, dass Crytek womöglich weitere Neuauflagen ihres Shooters Crysis plant. Nach Remastered im vergangenem Jahr könnte nun auch Crysis 2 Remastered anstehen.

Das glaubt man aus einem Twitter des Entwicklers zu deuten, in dem es heute heißt:

„They used to call me Prophet.“

Es wäre nicht der erste Hinweis auf weitere mögliche Remaster. Schon im vergangenen Jahr deuteten geleakte Dokumente darauf hin, dass auch Crysis 2 und 3 noch als Neuauflagen folgen. Die Entwicklung könnte in dem Fall wieder Saber Interactive übernehmen.

Das original Remaster profitierte unter anderem von modernisierten Grafiken, darunter hochqualitative Texturen, optimierte Art-Assets und mehr. Die PlayStation 4 Pro und Xbox One X kamen zudem in den Genuss von Cryteks softwarebasiertem Raytracing, während die PS5-Version es sogar bis auf 60fps schaffte.

Über Crysis 2

Die Welt liegt in Crysis 2 in Schutt und Asche. Eine Reihe von Klimakatastrophen hat die gesamte menschliche Gesellschaft bis an den Rand des Zusammenbruchs getrieben und ein gewaltiges Heer von Aliens kehrt auf den blauen Planeten zurück. Die Invasion verfolgt nur ein Ziel: Die Ausrottung der kompletten Menschheit. Als Ausgangspunkt für den Angriff hat die Brut das Herz der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt: New York City.

Weder paramilitärische Sicherheitskräfte noch die geballte Macht der US Army können den Invasoren etwas entgegensetzen. Wer sich gegen die Flucht entscheidet, ist unvermeidlich dem Tod geweiht. Um in diesem Inferno zu überleben, bedarf es einer besonderen Technologie, einer Technologie, wie sie selbst von modernsten Militäreinheiten bisher noch nicht eingesetzt wurde.

Nur ein Mann wird über diese Mittel verfügen. Ein Supersoldat, ausgerüstet mit dem Nanosuit 2 – der Kriegstechnologie der Zukunft. Er wird sich der Aufgabe stellen, die Menschheit vor dem Untergang zu bewahren und sich einen Weg durch den Großstadtdschungel von New York bahnen.

Ob tatsächlich Crysis 2 Remastered in Arbeit ist, erfährt man möglicherweise schon in den kommenden Wochen.