Crysis 3 Remastered wohl ebenfalls auf dem Weg

Kaum wurde Crysis 2 Remastered bestätigt, sorgt Crytek für weitere Spekulationen, wonach sich Crysis 3 Remastered wohl ebenfalls unmittelbar vor der Ankündigung befindet.

Hinweise darauf gab es bereits im vergangenen Jahr, nun scheint man auch eine schnelle Veröffentlichung anzustreben. Entsprechende Teaser zirkulieren derzeit auf Twitter, wo man folgenden Tweet kürzlich abgesetzt hat.

Damit wäre die Remaster-Trilogie dann perfekt, die von Saber Interactive entwickelt wird. Diese profitierten unter anderem von modernisierten Grafiken, darunter hochqualitative Texturen, optimierte Art-Assets und mehr. Die PlayStation 4 Pro und Xbox One X kamen zudem in den Genuss von Cryteks softwarebasiertem Raytracing, während die PS5-Version es sogar bis auf 60fps schaffte.

In Crysis 3 liegt da Schicksal der Welt erneut in euren Händen und Alte wie neue Feinde bedrohen den Frieden, für den man so hart gekämpft hat. Eure Suche nach dem Alpha-Ceph geht in Crysis 3 weiter, zugleich muss man aber auch die Wahrheit hinter C.E.L.L. aufdecken. Keine einfache Aufgabe, aber euer Nanosuit wird euch dabei helfen, um den Sieg endgültig für euch zu entscheiden.