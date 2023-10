Cyberpunk 2 – Update, Live-Action Projekt & ein neuer Meilenstein

Das Projekt befindet sich derzeit in einem frühen Entwicklungsstadium, für das man derzeit einen Drehbuchautor sucht. Dieser soll eine komplett neue Geschichte erzählen, die in der Welt von Cyberpunk 2077 spielt.

Zudem hat man ein neues Live-Action-Projekt angekündigt, das zusammen mit Anonymous Content entsteht. Diese sind für Blockbuster-Serien wie True Detective and Mr. Robot und Filme wie The Revenant und Spotlight bekannt.

„Dieses Projekt befindet sich derzeit auf der Ebene des Konzeptdesigns und wird von einem Team aus Veteranen entworfen, die für die Feinabstimmung von Cyberpunk 2077 und das Design von Phantom Liberty verantwortlich waren“, sagte er. „Wir werden von den Standorten in Nordamerika, Vancouver und Boston aus arbeiten, die Teamführung ist bereits vor Ort. Und Ende 2024 werden wir mit Teams aus mehreren Dutzend Personen zusammenarbeiten, wobei das Ziel ist, dass die Hälfte der Entwickler im Norden der USA und die andere Hälfte in Polen arbeiten wird.“

What do you think?