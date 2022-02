Cyberpunk 2077 – Patch 1.5 Notes & Launch Trailer

Neben dem Überraschungs-Release von Cyberpunk 2077 auf PS5 und Xbox Series X am heutigen Dienstag ist parallel dazu auch der Patch 1.5 erschienen. Dazu hat CD Projekt nun die vollständigen Patch Notes bereitgestellt.

Neben Dutzenden Optimierungen sind damit auch die New Gen-exklusiven Features verfügbar, plus einige Bonus-Inhalte, die auf allen Plattformen zur Verfügung stehen. Das gilt insbesondere für die Apartments, die gegen eine einmalige Gebühr gemietet werden können.

Dazu schreibt CD Projekt:

„Apartments können (gegen eine einmalige Gebühr) gemietet werden, entweder direkt an ihrem Standort in Night City oder über die EZEstates-Webseite, die du auf dem Computer in Vs Apartment in Megagebäude H10 erreichst. Sie sind verfügbar, sobald du die Quest Playing for Time abgeschlossen hast. Es ist möglich, alle Apartments gleichzeitig zu mieten. Du kannst in allen Apartments auf dasselbe Lager zugreifen.“

CD Projekt