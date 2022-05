Cyberpunk 2077 – Nur noch eine Erweiterung geplant, Story komplett geleakt?

CD Projekt möchte das Kapitel um Cyberpunk 2077 wohl doch schneller abschließen, als ursprünglich geplant. So erscheint jüngsten Statements des Entwicklers zufolge nur eine große Erweiterung für das Spiel, die unglücklicherweise auch schon komplett im Netz gelandet sein soll.

Das sagte CD Projekt Boss Adam Kiciński bei aktuellen Finanz-Update, wonach das Team das Kapitel um Cyberpunk 2077 nach der einzigen und großen Erweiterung basierend auf der RED Engine abschließen wird, die 2023 erscheint.

„Die Cyberpunk-Erweiterung wird das letzte Produkt basierend auf der RED Engine sein, weitere Produkte werden auf der Unreal Engine 5 entwickelt.“ CD Projekt

Da es sich um zwei komplett unterschiedliche Engines handelt, muss man davon ausgehen, dass die Erweiterung auch das Ende von Cyberpunk 2077 bedeutet. User in den sozialen Medien sind ziemlich frustriert darüber, da dies ein wenig entgegen früher Aussagen von CD Projekt steht.

„Sie haben ein ganzes Jahr verloren, um das Spiel in einen stabilen Zustand zu bringen. Es ist so eine verdammte Schande. Hatte irgendwie befürchtet, dass das passieren würde.“

Auf der anderen Seite hofft man, dass es nicht das Ende des Cyberpunk-Franchise insgesamt bedeutet, von dem man möglicherweise eine Fortsetzung sieht, die mithilfe der Unreal Engine 5 entwickelt wird.

Story-Leak bereits im Netz

Der Ankündigung um die Erweiterung folgt allerdings auch umgehend ein umfassender Leak, der auf Reddit die Runde macht. Denn mit einem jüngsten Patch ist wohl schon die komplette Story dieser mit verteilt worden.

Demnach umfasst die Erweiterung später wohl sechs Haupt-Kapitel und mehrere Quests, einschließlich neuen Fixer-Quests, neuen Schauplätzen wie dem Sports-Dome und einer Battle-Zone. Außerdem wird Songbird als Charakter im Mittelpunkt der Erweiterung erwähnt, während Johnny Silverhand wohl kaum noch auftaucht.

In dem Leak sieht das Ganze wie folgt aus:

„[db_db]Ok, let’s cut the wire.“

„[db_db]Which one?“

„[db_db]The old guy.“

„[db_db]This unknown one.“

„[db_db]Cut the lab.“

„[db_db]Cut the old guy.“

„[db_db]Cut that unknown one.“

„[db_db]Let’s cut the lab.“

„[db_db]Ok, here’s go nothing…“

„[db_db]What are they?“

Vieles davon kann aber wohl noch nicht im richtigen Kontext gedeutet werden, da der Leak unzählige Dialogzeilen umfasst. Zudem ist der Leak auch nicht endgültig bestätigt.

Weitere Details zur der Erweiterung werden in den kommenden Monaten von CD Projekt erwartet.