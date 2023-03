Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – Dann gibt es neue Details

CD Projekt arbeitet derzeit mit Hochdruck an der Phantom Liberty-Erweiterung für Cyberpunk 2077, die noch in diesem Jahr erscheint. Wann man weitere Details dazu enthüllt, verrät der Entwickler in einem aktuellen Status-Update.

Demnach plant man im Juni mit weiteren Infos, wie es heute auf Twitter heißt:

Exciting news, chooms: in June we’ll start to share more information about the #PhantomLiberty expansion. Stay tuned! pic.twitter.com/AePD1pWhxP — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 30, 2023

Mit Phantom Liberty werden neue Charaktere eingeführt, mit denen V an einem neuen Ort in Night City in Kontakt treten wird. Anders anfänglich geplant, bleibt Phantom Liberty die einzige Erweiterung für Cyberpunk 2077, da man sich zum einen anderen Projekten widmet, aber auch die Fortsetzung angehen möchte.

Manchmal ist es besser neu zu starten

Auch zu dem kürzlichen Neustart des Projekt Sirius hat sich CD Projekt noch einmal geäußert, der den Anschein erweckt, als würde es schon wieder chaotisch bei dem Entwickler zugehen. Das sei jedoch nicht der Fall, da man die Fehler von damals unbedingt vermeiden möchte.

Hier ergänzt Chief Financial Officer Piotr Nielubowicz: