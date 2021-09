Cyberpunk 2077 & The Witcher 3 – Next-Gen Release in 2021 auf der Kippe

Möglicherweise steht der Next-Gen Release von Cyberpuk 2077 und The Witcher 3 in diesem Jahr auf der Kippe. Das lässt der Entwickler in der jüngsten Investorenkonferenz durchblicken.

Dort sagte SVP of Business Development Michał Nowakowski, dass man in Bezug auf das Release-Timing viel im vergangenem Jahr gelernt hätte und es nicht noch einmal übereilen möchte. Dies könnte bedeuten, dass man die grob angestrebten Release-Termine nicht einhalten kann.

Hierzu äußerte Nowakowski:

„Ziel ist es, Ende des Jahres die Next-Gen-Version von Cyberpunk 2077 zu veröffentlichen. Gleichzeitig können wir aber auch vor dem Hintergrund der Lehren, die wir im letzten Jahr erfahren mussten und der Tatsache, dass sich dieses Projekt noch in der Entwicklung befindet, nicht mit ganzer Sicherheit sagen, dass sich der Produktionsplan nicht ändern wird.“ CD Projekt

Das ist inbesondere bei The Witcher 3 der Fall, dessen Next-Gen Portierungen von einem externem Team (Saber Interactive) durchgeführt wird und wo man keinen direkten Einfluss darauf hat. Bei Cyberpunk 2077 steht aktuell noch der Release später in diesem Jahr, dessen Entwicklung läuft, aber ein Restrisiko einer Verschiebung lässt sich nie ausschließen.

Der offizielle Stand ist derzeit dennoch ein Release in diesem Jahr, was beide Titel betrifft. Ein finales Datum könne man derzeit aber nicht liefern.

„Die Next-Gen-Version ist ein wichtiger Schritt auf unserem Abenteuer im Cyberpunk-Universum“, ergänzte CEO Adam Kiciński. „Wir glauben fest an das langfristige Potenzial dieser IP. Deshalb arbeiten wir derzeit an der ersten Erweiterung für das Spiel, obwohl ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts dazu sagen kann.“ CD Projekt

Zu ersten Erweiterung für Cyberpunk 2077 verrät man außerdem, dass daran derzeit 160 Leute bei CD Projekt arbeiten. Nähere Details zum Release, worum es darin geht oder wie man den DLC veröffentlichen wird, verrät man noch nicht. Man wird sich dabei aber wohl ein wenig an The Witcher 3 damals orientieren.

Weitere Details zu Cyberpunk 2077 und The Witcher 3 für PS5 und Xbox Series folgen zu gegebener Zeit.