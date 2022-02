Cyberpunk 2077 – Trophy-Transfer & PS4 Disc Probleme werden untersucht

CD Projekt konnte erfolgreich den New-Gen Release und Patch 1.5 für Cyberpunk 2077 veröffentlichen, der für viele nun das Spiel liefert, welches man immer versprochen hat.

Dass es hier und da noch zu einigen Problemen kommt, ist natürlich nicht ausgeschlossen, dem sich auch CD Projekt bewusst ist. Die gravierendsten Dinge hat man daher einmal zusammengefasst, an denen nun gearbeitet wird.

Probleme bei Disc Upgrade

Das betrifft unter anderem das kostenlose Upgrade mit der PS4 Disc-Version, das in eine digitale Kopie umgewandelt wird. Das funktioniert nicht bei jedem ganz reibungslos und wird derzeit untersucht.

Vermutet werden hier Konflikte mit der jeweiligen Region, die nicht korrekt abgeglichen werden kann und somit das Upgrade einfach nicht angeboten wird. Welche Versionen von Cyberpunk 2077 im Umlauf sind, hat der Entwickler hier zusammengefasst.

Ein weiteres Problem betrifft den Start der PS4 Disc-Version, die nach dem Patch 1.5 nicht mehr startet. Auch das wird derzeit untersucht, kann derzeit aber noch keine Lösung anbieten. Wer Probleme damit hat, findet weitere Infos dazu unter diesem Link.

Ferner möchte man auch den Trophäen-Transfer von PS4 auf PS5 ermöglichen, was ein Wunsch der Community ist. Ob und wie man das letztendlich löst, ist derzeit offen. Nicht wenige verdienen sich aber gerne zwei Mal die gleichen Trophäen.

Insgesamt kann man mit dem New-Gen Release und Patch 1.5 aber sehr zufrieden sein, auch wenn das Ganze über ein Jahr weitere Entwicklungszeit benötigt hat. In den kommenden Monaten widmet sich CD Projekt nun dem Feinschliff des Spiels und stößt so langsam auch den versprochenen DLC-Fahrplan an, der nach wie vor gilt.

Wer Cyberpunk 2077 zunächst ausprobieren möchte, kann auch weiterhin die kostenlose Free Trial für 5 Stunden ausprobieren und das Spiel anschließend für nur 24.99 EUR erwerben. Das Angebot gilt bis zum 03. März 2022.