cyubeVR – Eines der schönsten VR-Spiele erscheint für PS VR2

Die Stonebrick Studios bringen mit cyubeVR einen der schönsten VR-Spiele auf die PS VR2, das schon bald verfügbar sein wird. Der Titel setzt auf den beliebten Voxel-Style und nutzt nahezu alle Technologien von Sonys Headset.

In cyubeVR betritt man ein visuell beeindruckendes Voxel-Universum, das speziell für das beispiellose Eintauchen in VR entwickelt wurde. Hier erkundet man eine riesige Welt, sammelt Ressourcen, baut auf natürliche Weise mit seinen Händen in 3D und kreiert alles, was man sich vorstellen kann.

Unendliche Kreativität

Allein die eigene Kreativität und Fantasie zählt hier, der man freien Lauf lassen kann, angefangen beim Abbrechen seines ersten Stücks Holz von einem Baum über das Sammeln immer seltenerer Ressourcen bis hin zur Herstellung leistungsstarker Werkzeuge, die es einem ermöglichen, sich vollständig zu in dieser Welt zu entfalten.

In cyubeVR ist das Erschaffen genauso möglich wie das zerstören, was in dieser Welt ebenso fließend wie weitläufig ist und wo sich Tageszeit und Wetter reibungslos ändern. So kann man unter anderem die Schönheit der Schneeflocken erleben, die sich langsam ansammeln und ein einst sonniges Feld in ein Winterwunderland verwandeln.

Die Spielwelt wird in cyubeVR durch komplexe dynamische Beleuchtung und einen faszinierenden Nachthimmel mit wunderschönen Polarlichtern zum Leben erweckt. Dahinter stehen sorgfältig erstellte 8K-Texturen mit Foveated-Rendering, was selbst die genauesten Details bei der Betrachtung hervorhebt.

Zusätzlich achtet man auf den größtmöglichen Komfort, in dem man zahlreiche Einstellungen anbietet, um Unwohlsein zu vermeiden. Man kann einstellen, wie hell oder dunkel die Nacht sein soll, die Helligkeit der Lichtquellen, die Dauer von Tag und Nacht und vieles mehr. Auch verschiedene Bewegungsmöglichkeiten sind möglich, darunter handorientierte, kopforientierte oder sogar fußorientierte Fortbewegung sowie Teleportbewegung mit zusätzlichen Komforteinstellungen.