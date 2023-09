PS5 Deep Earth Collection im Metallic-Look angekündigt

Sony hat weitere Varianten der DualSense Controller und Faceplates vorgestellt, die als Deep Earth Collection in einem Metallic-Look erscheinen. Die neuen Optionen nennen sich Volcanic Red, Cobalt Blue und Sterling Silver, die ab dem 03. November bzw. 26. Januar 2024 erhältlich sind.

Während das Design für sich spricht, gibt es auf dem offiziellen PlayStation Blog einige Statements zum Design-Prozess:

„Bei der Gestaltung dieser neuen Farbkollektion für DualSense-Controller und PS5-Konsolen-Cover haben wir uns von den wunderschönen und kraftvollen Farbtönen inspirieren lassen, die in den Tiefen des Planeten Erde zu finden sind. Wir haben die Farben hervorgehoben, indem wir für einen Hauch von Raffinesse ein Metallic-Finish hinzugefügt haben.“ Satoshi Aoyagi – Design Team

„Volcanic Red zeichnet sich durch einen satten, leuchtenden Rotton aus. Cobalt Blue hingegen präsentiert einen tiefen Blauton mit faszinierenden violetten Nuancen. Und schließlich zeigt Sterling Silver eine klassische Ästhetik mit einem dezenten blauen Unterton.“

Deep Earth Collection Vorbestellung

Während man sich bis zum Launch der Deep Earth Collection noch ein Weilchen gedulden muss, sind die Vorbestellungen bereits ab dem 04. Oktober über den PlayStation Direct Store möglich.

Die Deep Earth DualSense-Controller werden zu einem empfohlenen Verkaufspreis 74,99 EUR erhältlich sein, während die Deep Earth PS5-Konsolen Cover zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 59.99 EUR erhältlich sind. Ob diese auch den Sprung in den regulären Handel schaffen, ist derzeit noch unklar.

Der DualSense Wireless-Controller in Volcanic Red und Cobalt Blue wird am 3. November auf den Markt kommen, während der DualSense Wireless-Controller in Sterling Silver am 26. Januar folgt.

Die PS5-Konsolen-Coever in in Volcanic Red und Cobalt Blue werden ebenfalls am 3. November auf den Markt kommen, während die PS5-Cover in Sterling Silver am 26. Januar verfügbar sind.