Dakar Desert Rally – Launch-Trailer mit mächtig Sand im Getriebe

Wer die Ziellinie einmal erreicht hat, für den warten in Kürze die ersten DLC-Inhalte, darunter die kostenlose „Saudi Arabia Extended Map“, die es engagierten Simulationsspielern ermöglicht, die Ereignisse der Rallye Dakar 2020-2022 nachzustellen. Von trockenen Wüsten bis hin zu exotischer Natur und bergigem Terrain können die Spieler alle Regionen Saudi-Arabiens erleben, während sie an uralten Monumenten vorbeifahren und sich ihren Weg an die Spitze bahnen.

Diese werden um eine Vielzahl von Spielmodi ergänzt, in denen Rallye-Fans auf ihrem Weg an die Spitze um jeden Meter kämpfen, darunter ein Sportmodus im Arcade-Stil für schnelle Action, ein Profi- und ein Simulationsmodus für ein echtes Rallye-Erlebnis und ein Online-Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler für die ultimative Herausforderung.

