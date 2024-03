Darum strebt Xbox nach Multi-Plattform-Releases

Die ersten Xbox-Spiele wie Hi-Fi Rush sind bereits für PS5 erhältlich. Ende April folgt außerdem Sea of Thieves, auf das die PlayStation-Spieler bisher am meisten gespannt sind. Ob Xbox generell noch eine Zukunft hat, daran zweifeln ersten Entwickler bereits, die in Bezug auf Hardware eher weniger Chancen für Microsoft sehen.

Das langfristige Ziel sei, dass Xbox als Marke stärker wird, was Multi-Plattform-Releases einschließt, auch wenn das nicht jeder so gutheißen kann.

„Diese Vorstellung, dass Xbox nur dieses eine Gerät sein kann, das an einen Fernseher angeschlossen wird, ist nichts, was wir in der Gen-Z-Forschung sehen. Denn nichts anderes ist für sie so. Einige von ihnen werden ein iPhone haben, andere ein Android, aber alle Spiele und alles ist gleich.“

Microsoft und Xbox zeigen sich immer offener für Multi-Plattform-Releases, beginnend mit kleineren Indie-Titel für PS5 und Switch. Was wirklich dahintersteht, darüber sprach Xbox Boss Phil Spencer in einem Interview.

