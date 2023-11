Das sind die The Game Awards 2023 Gewinner laut Metacritic

Am gestrigen Abend wurden die Nominierungen für die The Game Awards 2023 verkündet, unter denen nun eine Jury und zum Teil die Spieler entscheiden müssen, wer das Spiel des Jahres in seiner jeweiligen Kategorie wird. Ginge es dabei rein nach Wertungsdurchschnitten, stehen die Gewinner schon jetzt fest.

Als Grundlage zieht man hier Metacritic heran, welche die Wertungen aus teils hunderten Reviews ermitteln und so aus Sicht der Kritiken das beste Spiel ermitteln. Dazu werden ausschließlich Spiele herangezogen, die bei den offiziellen The Game Awards nominiert sind.

The Game Awards 2023 Gewinner nach Wertung

Überraschenderweise sind es in dem Fall weder Alan Wake 2 noch Marvel’s Spider-Man 2, obwohl diese mehrfach nominiert wurden. Auf Basis der Wertungen ist es vor allem Baldur’s Gate 3, das hier ganz groß abräumt, ebenso könnte sich Nintendo über zahlreiche Awards freuen.

Game of the Year – Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 Best Independent Game – Dave the Diver

Dave the Diver Best Debut Indie Game – Pizza Tower

Pizza Tower Best VR / AR Game – Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 Best Multiplayer – Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 Best Mobile Game – Terra Nil

Terra Nil Best Narrative – Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 Best Art Direction – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Best Action Game – Hi-Fi Rush

Hi-Fi Rush Best Action/Adventure Game – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Best Fighting Game – Street Fighter 6

Street Fighter 6 Best RPG – Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 Best Sim/Strategy Game – Pikmin 4

Pikmin 4 Best Sports/Racing Game – Forza Motorsport

Forza Motorsport Best Family Game – Super Mario Bros. Wonder

Offiziell werden die The Game Awards 2023 am 07. Dezember verleihen. Insgesamt werden die Awards in 31 Kategorien vergeben, die oftmals sogar einen überraschenden Gewinner hervorbringen.