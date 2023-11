The First Descendant auf 2024 verschoben, Feedback aus der Beta

Nexon hat den Release von The First Descendant auf das nächste Jahr verschoben, nachdem man weiteres Feedback aus der Beta ausgewertet hat. Die zusätzliche Zeit wird man nutzen, um die Verbesserungen daraus in das Spiel einfließen zu lassen.

An der Crossplay Open Beta haben im September fast zwei Millionen Spieler teilgenommen, die teils sehr gutes Feedback lieferten, auch von Konsolen-Spielern. Nach dessen Auswertung nimmt man sich nun etwas mehr Zeit, um den Release besser vorzubereiten und Verbesserungen in die Launch-Version zu implementieren.

„Dieser Crossplay Open Beta-Test war eine unschätzbar wertvolle Zeit für unser Entwicklerteam, da er uns einen guten Einblick in das gab, was unseren Descendants Spaß machte, was sie frustrierte und wie der aktuelle Stand von The First Descendant ist. Daher nutzen wir die Testergebnisse als Grundlage, um unsere Zukunftspläne zu besprechen.“

Zu den am häufigsten geäußerten Wünschen gehören mehr Inhalte auf den Spielfeldern, eine größere Missionsvielfalt, eine Überarbeitung der Benutzeroberfläche und eine weiter optimierte Grafik.

„Der offene Betatest von Crossplay war für unser Entwicklerteam eine wertvolle Gelegenheit, so viele Descendants kennenzulernen, und wir werden wie bisher weiterhin Verbesserungen, Änderungen und neue Funktionen in der Community teilen. Auch wenn das Spiel derzeit nicht zum Spielen verfügbar ist, sind viele von euch in der Community und über verschiedene Kanäle aktiv, unterstützend und engagiert. Als Reaktion darauf werden wir The First Descendant gemeinsam weiter verbessern.„

Was man im Detail weiter verbessern möchte, hat man in der neuesten Dev Note festgehalten. Sobald es Neuigkeiten zum Release gibt, wird man diese umgehend nachreichen.